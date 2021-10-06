ЛНЗ розгромив Карпати Галич. Результати матчів 12 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 12-му турі української Другої ліги відбулися 14 матчів.
Любомир - Діназ 2:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Банасевич, 0:2 - 55 Майборода, 1:2 - 65 Терещенко, 1:3 - 68 Чепурненко, 2:3 - 90 Козій
Мункач - Дніпро 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 1 Гірний, 1:1 - 65 Савісько, 2:1 - 85 Луців
Нива В - Буковина 0:0
Епіцентр - Карпати Л 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45 Гуменюк
Чайка - АФСК Київ 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 25 Русьян, 1:1 - 39 Гарнага
Лівий берег - ФК Чернігів 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Гуськов, 2:0 - 83 Петренко
ЛНЗ - Карпати Г 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 13 Насонов, 2:0 - 27 Тарасенко, 3:0 - 43 Бобко, 4:0 - 57 Галенко, 5:0 - 82 Норенков
Група Б
Енергія - Нікополь 0:4 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Рогулін, 0:2 - 56 Рубчинський, 0:3 - 70 Соловйов, 0:4 - 88 Гора
Кристал - Балкани 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Платунов, 0:2 - 86 Платунов, 1:2 - 89 Гливий
Перемога - Реал Фарма 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Литвяк, 2:0 - 87 Фхакадзе
СК Полтава - Тростянець 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Щербак, 2:0 - 83 Бужин
Скорук - Вікторія 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Гранкін, 1:1 - 65 Мішуренко, 2:1 - 90+2 Разуваєв
Яруд - Металург 1:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 7 Коваленко, 0:2 - 38 Сидоров, 0:3 - 45+1 Піддубний, 1:3 - 82 Сандрак-Вінницький
Миколаїв - Вовчанськ 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 -67 Кравченко, 2:0 - 70 Кравченко