 ЛНЗ розгромив Карпати Галич. Результати матчів 12 туру Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
УЄФА представив логотип Євро-2024
Вчора 23:11 1138
Донбас поступився Клагенфурту у Лізі чемпіонів
Сьогодні 22:09 168
Житлобуд-1 зазнав поразки від Реала у Лізі чемпіонів
Сьогодні 21:55 166
Прометей програв Тенерифе у Лізі чемпіонів
Сьогодні 21:10 204
Шахтар може підписати форварда збірної Єгипту
Сьогодні 20:55 632
Визначено дати та час матчів 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 17:09 519
Крим - це Україна! УЄФА зобразив анексований півострів українським
Сьогодні 16:33 1002
Збірна України U-19 впевнено стартувала у кваліфікаційному раунді Євро-2022
Сьогодні 16:08 745
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Сьогодні 14:58 9401
Легенда дня: 46 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Сьогодні 12:26 7044 1
Рекомендовані букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Як Леоненко ставив на коліна Спартак: легендарна перемога Динамо та дубль скандального форварда
Як Леоненко ставив на коліна Спартак: легендарна перемога Динамо та дубль скандального форварда Андрій Твердохліб
Вчора 14:52 1088
Бєй пєтуха: 8 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 8 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
Вчора 14:48 7443
Вболівальники влаштували жорстку бійку навколо матчу МЛС
Вболівальники влаштували жорстку бійку навколо матчу МЛС Андрій Дунець
Вчора 14:48 665
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інесса Кравець святкує день народження
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інесса Кравець святкує день народження Valeriy Ruchka
Вчора 13:59 6665
Вайлдер у бою нокаутував свого майбутнього тренера. ВІДЕО
Вайлдер у бою нокаутував свого майбутнього тренера. ВІДЕО Віктор Слюсаренко
04.10.2021 20:10 4894
Постріл в голову. Ексгравець збірної Нідерландів засуджений за погрози вбити прем'єр-міністра країни
Постріл в голову. Ексгравець збірної Нідерландів засуджений за погрози вбити прем'єр-міністра країни Віктор Слюсаренко
04.10.2021 19:17 1452
Водій Роналду не зміг заправити люксовий автомобіль гравця
Водій Роналду не зміг заправити люксовий автомобіль гравця Віктор Слюсаренко
04.10.2021 18:07 1626
Захоплююче тренування. Руїс ледь не нокаутував свого тренера
Захоплююче тренування. Руїс ледь не нокаутував свого тренера Віктор Слюсаренко
04.10.2021 17:04 1817
Сувора Перша ліга України: яма в газоні стала причиною переможного голу
Сувора Перша ліга України: яма в газоні стала причиною переможного голу Андрій Дунець
04.10.2021 16:10 1692
Мати Роналду радить синові не одружуватися з Джорджиною
Мати Роналду радить синові не одружуватися з Джорджиною Віктор Слюсаренко
04.10.2021 15:57 1153
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:39 Бокс Прайс завершив боксерську кар'єру 83
22:25 Футбол Матч Україна - Боснія можна буде відвідати тільки з паспортом вакцинації або негативним тестом 113
22:09 Хокей Донбас поступився Клагенфурту у Лізі чемпіонів 168
21:55 Футбол Житлобуд-1 зазнав поразки від Реала у Лізі чемпіонів 166
21:39 Хокей Дніпро дотиснув Краматорськ у перенесеному матчі УХЛ 143
21:25 Бокс Оголошено імена суддів на третій бій Ф'юрі та Вайлдера 167
21:10 Баскетбол Прометей програв Тенерифе у Лізі чемпіонів 204
20:55 Футбол Шахтар може підписати форварда збірної Єгипту 632
20:39 Бокс Журналіст спрогнозував дату реваншу Усика й Джошуа 484
20:25 Футбол Арсеналу потрібен захисник Атлетіка 208
20:10 Футбол Півзахисник Руху заразився COVID-19 263
19:54 Бокс Ф'юрі: Знищу Вайлдера швидко і елегантно 399
19:39 Футбол Перша ліга. Оболонь на виїзді здолала Ниву у 12 турі 260
19:25 Бокс Стали відомі гонорари Ф'юрі та Вайлдера за бій 747
19:10 Футбол Інтер буде змушений продати одного з лідерів команди 485
18:55 Футбол Збитки Барселони склали майже півмільярда євро 404
18:39 Бокс Журналіст - про збільшення заробітку Усика: Не мільйони, а десятки мільйонів 1264
18:24 Футбол ЛНЗ розгромив Карпати Галич. Результати матчів 12 туру Другої ліги 497
18:09 Футбол Мілевський візьме участь у новому сезоні телешоу Холостяк 506
17:55 Футбол Президент Ла-Ліги назвав головну зірку чемпіонату Іспанії 455
17:40 Бокс Гассієв оцінив шанси на реванш з Усиком 639
17:29 Блог Герой нації Девід Бекхем: 20 років знаменитому голу зі штрафного 1479
17:26 Футбол Перша ліга. Кривбас переміг Волинь у 12 турі 291
17:09 Футбол Визначено дати та час матчів 1/8 фіналу Кубку України 519
16:55 Футбол Хетафе отримав нового головного тренера 353

ЛНЗ розгромив Карпати Галич. Результати матчів 12 туру Другої ліги

Сьогодні 18:24 497 0
Платунов та Кравченко оформили дублі у звітному турі
ЛНЗ розгромив Карпати Галич. Результати матчів 12 туру Другої ліги
#ЛНЗ, #Карпати, #Нива, #Буковина, #Кристал, #Вікторія

Джерело - Чемпіон.

У 12-му турі української Другої ліги відбулися 14 матчів.

Чемпіонат України - Друга ліга
12 тур, 6 жовтня
Група А

Любомир - Діназ 2:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Банасевич, 0:2 - 55 Майборода, 1:2 - 65 Терещенко, 1:3 - 68 Чепурненко, 2:3 - 90 Козій

Мункач - Дніпро 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 1 Гірний, 1:1 - 65 Савісько, 2:1 - 85 Луців

Нива В - Буковина 0:0

Епіцентр - Карпати Л 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45 Гуменюк

Чайка - АФСК Київ 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Русьян, 1:1 - 39 Гарнага

Лівий берег - ФК Чернігів 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Гуськов, 2:0 - 83 Петренко

ЛНЗ - Карпати Г 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 13 Насонов, 2:0 - 27 Тарасенко, 3:0 - 43 Бобко, 4:0 - 57 Галенко, 5:0 - 82 Норенков

Група Б

Енергія - Нікополь 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Рогулін, 0:2 - 56 Рубчинський, 0:3 - 70 Соловйов, 0:4 - 88 Гора

Кристал - Балкани 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Платунов, 0:2 - 86 Платунов, 1:2 - 89 Гливий

Перемога - Реал Фарма 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Литвяк, 2:0 - 87 Фхакадзе

СК Полтава - Тростянець 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Щербак, 2:0 - 83 Бужин

Скорук - Вікторія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Гранкін, 1:1 - 65 Мішуренко, 2:1 - 90+2 Разуваєв

Яруд - Металург 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 7 Коваленко, 0:2 - 38 Сидоров, 0:3 - 45+1 Піддубний, 1:3 - 82 Сандрак-Вінницький

Миколаїв - Вовчанськ 2:0 (0:0)

Голи: 1:0  -67 Кравченко, 2:0 - 70 Кравченко

Коментарі ()