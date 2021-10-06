Інтер буде змушений продати одного з лідерів команди

Нерадзуррі хочуть поліпшити фінансову ситуацію в клубі

До кінця сезону Інтеру потрібно заробити близько 100 мільйонів євро, щоб покрити збитки.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

У зв'язку з цим нерадзуррі знову можуть продати кого-небудь зі своїх лідерів. Найбільш цінними активами зараз є форвард Лаутаро Мартінес, захисники Мілан Шкріньяр та Алессандро Бастоні, а також півзахисник Ніколо Барелла.

Також через високу зарплату Інтер хоче розстатися з Алексісом Санчесом.

Нагадаємо, що в літнє міжсезоння міланський клуб покинули Ромелу Лукаку і Ашраф Хакімі, за яких клуб виручив близько 170 мільйонів євро.

Раніше Інтер оголосив про домовленість з голкіпером Аякса Андре Онаною.