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Голкіпер Львова з переломом догравав матч УПЛ

Сьогодні 15:12 369 0
Голкіпер Львова з переломом догравав матч УПЛ
#Львів, #УПЛ

Джерело - Чемпiон.

Голкіпер Львова Олександр Ільющенков у матчі 10-го туру проти СК Дніпро-1 отримав перелом скроневої кістки.

Про це розповів сам футболіст.

"Діагностували перелом скроневої кістки. Все було динамічно, але так вийшло. Це футбол, нічого не поробиш. Чому не попросив заміну? Спочатку було боляче і почав відключатися.

Потім завдяки лікарям зрозумів, що можу дограти. Сказав, що якщо почуватимусь погано, то попрошу заміну. Так і дограв", – зазначив Ільющенков.

Нагадаємо, голкіпер зіштовхнувся з вінгером СК Дніпро-1 Олександром Назаренком ще на 11 хвилині поєдинку, але зміг дограти поєдинок до кінця.

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