Манчіні: Іспанія зіграла проти нас свій найкращий матч на Євро

Збірна Італії має зіграти на найвищому рівні в матчі 1/2 фіналу Ліги націй проти національної команди Іспанії.

Про це сказав головний тренер команди Роберто Манчіні.

"Ми повинні й надалі грати в хороший і атакувальний футбол, щоб наші молоді футболісти продовжили зростати. Багато молодих гравців процвітають в Серії А. Тоналі, наприклад, або інші хлопці, які зараз виступають за команду U-21. Я сподіваюся, що вони будуть отримувати якомога більше ігрового часу в своїх клубах.

Іспанія зіграла проти нас свій найкращий матч на Євро. Вони доставили нам масу проблем володінням м'ячем, але в цьому сенсі вони майстри. Нам довелося нелегко, навіть при тому, що у команд була приблизно однакова кількість моментів за гру. Ми повинні зіграти на найвищому рівні", - сказав Манчіні.