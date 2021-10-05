Депай: Я ніколи не пошкодую про перехід в Барселону

Нападник Барселони Мемфіс Депай задоволений своїм переходом в Барселону.

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Про це сказав сам футболіст.

"Чи не шкодую я про перехід до Барселони? Як можна таке питати? Це Барселона. Всі знають, наскільки великий цей клуб і що для гравця означає перехід в таку команду. Я ніколи не пошкодую про це.

Ми в курсі поточної ситуації в Барселоні. Всі панікують, тому що тут до такого не звикли. Тут звикли перемагати і грати в красивий футбол. Але я не хвилююся і впевнений, що все зміниться ", - сказав Депай.