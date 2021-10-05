Депай: Я ніколи не пошкодую про перехід в Барселону

Джерело - Чемпiон.
Нападник Барселони Мемфіс Депай задоволений своїм переходом в Барселону.
Важливо: Піке може піти з Барселони
Про це сказав сам футболіст.
"Чи не шкодую я про перехід до Барселони? Як можна таке питати? Це Барселона. Всі знають, наскільки великий цей клуб і що для гравця означає перехід в таку команду. Я ніколи не пошкодую про це.
Ми в курсі поточної ситуації в Барселоні. Всі панікують, тому що тут до такого не звикли. Тут звикли перемагати і грати в красивий футбол. Але я не хвилююся і впевнений, що все зміниться ", - сказав Депай.
Відзначимо, що в поточному сезоні Депай провів у складі Барселони у всіх турнірах дев'ять матчів, в яких забив три голи.