У Манчестер Юнайтед визначилися із майбутнім Сульшера

Джерело - football24.
Керівництво Манчестер Юнайтед не розглядає звільнення Уле Гуннара Сульшера у найближчій перспективі.
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Про це інформує The Sun.
Останні результати "червоних дияволів" дещо насторожують – всього одна перемога в 4 матчах. Втім, боси МЮ задоволені загальним прогресом і не збираються змінювати Сульшера. Влітку фахівець отримав новий контракт терміном до 2024 року.
Наразі Манчестер Юнайтед йде четвертим у турнірній таблиці АПЛ, а в Лізі чемпіонів набрав 3 очка за 2 тури.