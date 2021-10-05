Левандовський: Я показав, що можу думати про виграш Золотого м'яча

Форвард Баварії і збірної Польщі Роберт Левандовський розраховує на завоювання Золотого м'яча у 2021 році.

Левандовський готовий продовжити контракт з Баварією

Про це сказав сам футболіст.

"Розумію, що кожен хороший матч за збірну чи клуб зміцнює мої позиції в цьому голосуванні. Я виграв багато нагород за два останні сезони. Тому вважаю, я показав, що можу думати про виграш Золотого м'яча.

Безумовно, це стане величезною честю. Я пишаюся тим, що буду серед претендентів. Сподіваюся, політика не втрутиться і в основі голосування буде виступ гравців на полі",- сказав Левандовський.