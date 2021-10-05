Суркіс: Залишаючи свій пост у ФФУ, я залишив на її рахунках 37 млн ​​доларів

Григорій Суркіс не задоволений роботою очільника УАФ Андрія Павелка.

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Про це сказав сам ексглава ФФУ

"Я маю величезний досвід керівництва і клубом, і прем'єр-лігою і ПФЛ, і федерацією футболу. І можу твердо говорити про те, що певні особи, які сьогодні керують українським футболом, вони, напевно, більше думають про деякі популістські речи, ніж про розвиток футболу. Я б порадив їм зробити певні висновки з того, що твориться з українським футболом в останні роки.

Між іншим, скажу відверто, за всі роки, коли федерацію футболу очолив пан Павелко, ніде немає витоку інформації, що зроблений аудит і його можна подивитися. Я 12 років керував федерацією. Залишаючи свій пост, я залишив на її рахунках 37 млн ​​доларів, сучасну інфраструктуру, якою користується і теперішня каденція. Задайте питання їм, а чи можуть вони сказати, яким чином є можливість ознайомитися, скільки коштів протягом 2015-2021 рр. отримала УАФ? Ви не знайдете жодної інформації з цього приводу".- сказав Суркіс.