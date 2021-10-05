Палкін: Краще очки з Інтером віддати, а Траоре залишити здоровим

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін засмучений тим, що в матчі Ліги чемпіонів проти Інтера травму отримав основний форвард Лассіна Траоре.

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Про це розповів сам функціонер.

"Багато у нас травмованих. Особливо Траоре, якому потрібно від 7 місяців до року на повернення. І одна справа повернутися в загальну групу, а інша - набрати форму. Якби у мене запитали, здоровий Траоре або втрата очок з Інтером, то краще очки з Інтером віддати, а Траоре залишити здоровим. Дуже важливий для нас гравець", - сказав Палкін.