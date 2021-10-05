Мбаппе: Якщо збірній Франції краще без мене, то я готовий піти

Джерело - Чемпiон.

У форварда ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе були проблеми після того, як на Євро-2020 він не забив вирішальний пенальті в ворота збірної Швейцарії і команда покинула турнір.

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Про це розповів сам футболіст.