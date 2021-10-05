Мбаппе: Якщо збірній Франції краще без мене, то я готовий піти

Джерело - Чемпiон.
У форварда ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе були проблеми після того, як на Євро-2020 він не забив вирішальний пенальті в ворота збірної Швейцарії і команда покинула турнір.
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Про це розповів сам футболіст.
"Ніколи не отримував жодного євро за матчі збірної Франції. Я завжди тут граю безкоштовно і не хочу бути проблемою для команди. Але з моменту того пенальті, який я не забив на Євро, я відчуваю, що для багатьох став проблемою. Найважливіше - це збірна Франції, і якщо збірній краще без мене, то я готовий піти.
Я згоден з тим, що розраховував отримати більше підтримки після того пенальті. Шокувало, що фани обзивали мене мавпою", - сказав Мбаппе.