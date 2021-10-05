Кличко: Ми докладемо всіх зусиль, щоб реванш Усика відбувся в Києві

Джерело - Чемпiон.

Команда Олександра Усика спробує домовитися, щоб реванш з Ентоні Джошуа пройшов в столиці України.

Вайлдер оцінив шанси Усика у реванші проти Джошуа

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

"У контракті є реванш, і я сподіваюся, що протягом 6-8 місяців він відбудеться. Реванш в Києві? Це складне питання. Це питання переговорів, і ми докладемо всіх зусиль, щоб він відбувся в Києві", - сказав Кличко.

Раніше промоутер Джошуа сказав, що провести бій в Київ навряд чи вдасться, особливо взимку або ранньою весною.