Григорій Суркіс: Люди, які демонструють неповагу до Луческу — дурні

Перехід Луческу в Динамо має сприйматися по-іншому.

Актуально: Фанати Шахтаря жорстко принизили Луческу

Так вважає власник київського клубу Григорій Суркіс.

"Я навіть не хочу коментувати такі речі, які свідчать про неповагу до людини, яка має величезний досвід, величезні заслуги перед українським футболом та сиве волосся. Незалежно від того, кого він тренував до цього, у демократичній країні його перехід до Динамо має сприйматися зовсім по-іншому. Люди, які демонструють неповагу до Луческу — дурні", - сказав Суркіс.