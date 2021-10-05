Лідер збірної Фінляндії: Ми будемо грати тільки на перемогу

Збірна Фінляндії у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 проти України гратиме на перемогу.

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Про це заявив форвард команди Теєму Пуккі.

"Зараз ми у відмінному становищі - маємо однакову кількість очок з Україною, але зіграли менше матчів. Так що все в наших руках. Виїзна гра була насправді важкою - нам довелося багато працювати в захисті, але вдома все повинно бути по-іншому. Ми будемо більш сміливими, потрібно контролювати м'яч, створювати простір і грати тільки на перемогу", - сказав Пуккі.