Ковалець пояснив невиклик Маліновського у збірну України

Головний тренер збірної України Олександр Петраков має право не викликати півзахисника Аталанти Руслана Маліновського у національну команду.

Про це розповів відомий український тренер Сергій Ковалець.

"Невиклик Руслана Маліновського на майбутній збір? Про це багато останнім часом говорилося. Що сказати? За результат відповідає головний тренер. Це його право, і на цьому крапка", - відзначив Ковалець.