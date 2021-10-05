Куману заборонили спілкуватися з пресою в Нідерландах

Президент Барселони Жуан Лапорта обмежив спілкування тренера Рональда Кумана з пресою.

Про це розповів редактор нідерландського ток-шоу HLF8.

Наставник каталонців повинен був взяти участь в передачі, яку веде його друг Джонні де Мовляв, проте захід не відбувся.

"Все було на мазі, але раптом зірвалося. Джонні де Мол спілкувався з Куманом в п'ятницю. Роналд хотів відвідати шоу в будь-якому випадку, незалежно від того, звільнять його чи ні.

Після того, як ми анонсували випуск, Лапорта повідомив Куману, що забороняє тому спілкуватися з пресою в Нідерландах", - сказав редактор шоу в інтерв'ю AD.