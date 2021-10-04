Казахстан - Боснія і Герцеговина: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022

Матч відбудеться у суботу, 9 жовтня

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу Казахстан прийме Боснію і Герцеговину.

Матч відбудеться у суботу, 9 жовтня. Початок о 16:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.