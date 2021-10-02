Красніков: Шахтар не ризикнув підписувати Тайсона у 21 рік

Шахтар міг першим за Металіст підписати бразильського півзахисника Тайсона.

Про це розповів віцепрезидент харківського клубу Євген Красніков.

Актуально: Тайсон: Страждав від расизму в Україні, тому відзначаю свої голи так

"Будь-який великий трансфер - це колосальна напруга. Я, може, і не сплю від цього. Наприклад, Шахтар же не купив Тайсона відразу, тому що їм сказали, що він трошки психований. Шахтар вів Тайсона ще тоді, коли він виграв кубок Судамерикана і кубок Лібертадорес у 21 рік. Тоді ми спілкувалися з президентом Шахтаря, і він говорив, що сумнівається в трансфері Тайсона. Але я ризикнув і взяв його в Металіст", - сказав Красніков.