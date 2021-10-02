 УПЛ. Колос мінімально переграв Чорноморець у 10 турі | Футбол | Champion.com.ua
Стала відома заробітна плата Вернидуба в Шерифі
Вчора 14:10 13559
УПЛ. Колос мінімально переграв Чорноморець у 10 турі
Сьогодні 15:54 141
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Евертон: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:23 778
Бабич - головний тренер Кривбасу
Сьогодні 11:40 347
УПЛ. Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:28 576
Ворскла зіграє з Інгульцем, Колос прийме Чорноморець. Розклад матчів УПЛ
Сьогодні 08:10 371
Беленюк оцінив шанси на свій виступ на Олімпіаді у Парижі
Сьогодні 07:30 716
Світоліна поступилася Жабер у чвертьфіналі турніру у Чикаго
Вчора 23:15 897
УПЛ. Рух обіграв Маріуполь у 10 турі
Вчора 21:21 894
Левченко: Петраков не має права публічно обс*рати своїх підопічних
Вчора 16:47 1765
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Неймовірний гол п'ятою! Смирний ефектно забив гол у ворота колишньої команди
Неймовірний гол п'ятою! Смирний ефектно забив гол у ворота колишньої команди Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:38 387
Гол ударом через себе! Лисенко шикарним ударом відкрив рахунок у матчі Колос - Чорноморець
Гол ударом через себе! Лисенко шикарним ударом відкрив рахунок у матчі Колос - Чорноморець Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:21 486
Був некоректний таймінг поєдинку. Команда Усика відреагувала на передчасне завершення бою з Джошуа
Був некоректний таймінг поєдинку. Команда Усика відреагувала на передчасне завершення бою з Джошуа Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:12 521
Українські призери Олімпіади-2020 отримали нові автомобілі
Українські призери Олімпіади-2020 отримали нові автомобілі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:49 248
Воскова фігура ван Дейка з'явиться в музеї мадам Тюссо
Воскова фігура ван Дейка з'явиться в музеї мадам Тюссо Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:27 239
Російський журналіст двічі зганьбився під час інтерв'ю з Вернидубом
Російський журналіст двічі зганьбився під час інтерв'ю з Вернидубом Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:49 2251 1
Ледь не побили арбітрів. Гаряче завершення матчу Поділля - Олімпік
Ледь не побили арбітрів. Гаряче завершення матчу Поділля - Олімпік Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:43 1102
Рейнджерс подасть скаргу на поведінку школярів на матчі Спарти
Рейнджерс подасть скаргу на поведінку школярів на матчі Спарти Віктор Слюсаренко
Сьогодні 05:30 542
46-річна олімпійська чемпіонка оголосила про відновлення кар'єри - я просто не можу закінчити
46-річна олімпійська чемпіонка оголосила про відновлення кар'єри - я просто не можу закінчити Віктор Слюсаренко
Вчора 22:08 1164
До літака не пустили прапороносця РОК на Олімпіаді-2020
До літака не пустили прапороносця РОК на Олімпіаді-2020 Віктор Слюсаренко
Вчора 19:09 1465
Гравець Торонто радикально висловився про расистський скандал в УХЛ
Гравець Торонто радикально висловився про расистський скандал в УХЛ Віктор Слюсаренко
Вчора 17:54 827
Фанати Легії жорстко познущалися над гравцями Лестера
Фанати Легії жорстко познущалися над гравцями Лестера Віктор Слюсаренко
Вчора 16:51 1209
88-річний воротар оцінив свої фізичні кондиції: Помітив, що стаю повільнішим
88-річний воротар оцінив свої фізичні кондиції: Помітив, що стаю повільнішим Віктор Слюсаренко
Вчора 15:39 1058
Грім та полум'я. Фани Марселя та Галатасарая ледь не зірвали матч Ліги Європи
Грім та полум'я. Фани Марселя та Галатасарая ледь не зірвали матч Ліги Європи Андрій Дунець
Вчора 15:13 1032
З великою людиною! Гвоздик зустрівся з Усиком
З великою людиною! Гвоздик зустрівся з Усиком Віктор Слюсаренко
Вчора 14:09 818
Провальна осінь українських клубів в єврокубках
Провальна осінь українських клубів в єврокубках Віктор Слюсаренко
Вчора 12:08 690
Сімферополь - Україна. Усик вийшов на бій з Джошуа у рукавичках зі спеціальними надписами
Сімферополь - Україна. Усик вийшов на бій з Джошуа у рукавичках зі спеціальними надписами Віктор Слюсаренко
Вчора 11:34 2154
Що краще - греко-римська боротьба чи дзюдо? Беленюк та Білодід влаштували борцівський поєдинок
Що краще - греко-римська боротьба чи дзюдо? Беленюк та Білодід влаштували борцівський поєдинок Віктор Слюсаренко
Вчора 10:27 1495
Ярмоленко віддав блискучий передгольовий пас за Вест Гем у Лізі Європи
Ярмоленко віддав блискучий передгольовий пас за Вест Гем у Лізі Європи Андрій Дунець
Вчора 09:45 1854
Діти-уболівальники Спарти освистали чорношкірих гравців ФК Рейнджерс
Діти-уболівальники Спарти освистали чорношкірих гравців ФК Рейнджерс Віктор Слюсаренко
Вчора 09:00 760
Прямі трансляції
Навколо спорту

УПЛ. Колос мінімально переграв Чорноморець у 10 турі

Сьогодні 15:54 141 0
Ренан забив вирішальний гол у матчі
УПЛ. Колос мінімально переграв Чорноморець у 10 турі
#Колос, #Чорноморець, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос здобув мінімальну перемогу над Чорноморцем у рамках 10 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
2 жовтня, 10 тур

Голи: 1:0 - 15 Лисенко, 1:1 - 29 Смирний, 2:1 - 59 Ренан

  Актуально: Лисенко шикарним ударом відкрив рахунок у матчі Колос - Чорноморець

Колос: Фесюн, Ільїн, Павловець, Новак, Чорноморець, Саків(Петров 51), Задоя, Нурієв(Мілько 73), Костишин, Чурко(Ренан 58), Лисенко(Сітчінава 58)

Запасні: Маханьков, Ром, Петров, Гавриш, Мілько, Нгамба, Ренан, Сілва, Сітчінава

  Дивіться також: Неймовірний гол п'ятою! Смирний ефектно забив гол у ворота колишньої команди

Чорноморець: Кучерук, Кадірі, Дубко, Вантух, Путря, Михайленко, Ісаєнко, Смирний, Авагімян(Брагару 83), Цітаішвілі, Ванат(Бугай 77)

Запасні: Варакута, Біловар, Скорко, Долгов, Тлумак, Бугай, Вачіберадзе, Білошевський, Брагару

Попередження: Павловець 16, Дубко 34, Смирний 82, Браграу 89

Нагадаємо, Рух обіграв Маріуполь.

Коментарі ()