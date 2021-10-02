УПЛ. Колос мінімально переграв Чорноморець у 10 турі

Джерело - Чемпіон.
Колос здобув мінімальну перемогу над Чорноморцем у рамках 10 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
2 жовтня, 10 тур
Голи: 1:0 - 15 Лисенко, 1:1 - 29 Смирний, 2:1 - 59 Ренан
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Колос: Фесюн, Ільїн, Павловець, Новак, Чорноморець, Саків(Петров 51), Задоя, Нурієв(Мілько 73), Костишин, Чурко(Ренан 58), Лисенко(Сітчінава 58)
Запасні: Маханьков, Ром, Петров, Гавриш, Мілько, Нгамба, Ренан, Сілва, Сітчінава
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Чорноморець: Кучерук, Кадірі, Дубко, Вантух, Путря, Михайленко, Ісаєнко, Смирний, Авагімян(Брагару 83), Цітаішвілі, Ванат(Бугай 77)
Запасні: Варакута, Біловар, Скорко, Долгов, Тлумак, Бугай, Вачіберадзе, Білошевський, Брагару
Попередження: Павловець 16, Дубко 34, Смирний 82, Браграу 89
Нагадаємо, Рух обіграв Маріуполь.