Джерело - Чемпіон.
Колос зіграє проти Чорноморця в десятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Колос: Фесюн, Ільїн, Павловець, Новак, Чорноморець, Саків, Задоя, Нурієв, Костишин, Чурко, Лисенко
Запасні: Маханьков, Ром, Петров, Гавриш, Мілько, Нгамба, Ренан, Сілва, Сітчінава
Чорноморець: Кучерук, Кадірі, Дубко, Вантух, Путря, Михайленко, Ісаєнко, Смирний, Авагімян, Цітаішвілі, Ванат
Запасні: Варакута, Біловар, Скорко, Долгов, Тлумак, Бугай, Вачіберадзе, Білошевський, Брагару
Поєдинок розпочнеться о 14:00