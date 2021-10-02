Джерело - Diario Sport.
Головний тренер Барселони Рональд Куман проявляв неповагу до уругвайського нападника Луїса Суареса.
Про це форвард Атлетіко розповів порталу Diario Sport.
"Він відправляв мене тренуватися на третє і четверте поля і звертався зі мною так, немов мені 15 років. Від цього було боляче, це зачіпало. Через таку неповагу я повертався додому в сльозах. Незважаючи ні на що, я тренувався, не показуючи невдоволення. Тому що я професіонал.
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Я сказав, що в цій ситуації взяли участь всі, тому що Бартомеу розповідав усім, що Суарес погано впливає на роздягальню, робить це, робить те. Я побачив його слова за тиждень до дзвінка Кумана. Це все заподіяло мені біль", - сказав Суарес.
Нагадаємо, президент Барселони визначився з основним кандидатом на заміну Куману.