Головний тренер Барселони Рональд Куман проявляв неповагу до уругвайського нападника Луїса Суареса.

Про це форвард Атлетіко розповів порталу Diario Sport.

"Він відправляв мене тренуватися на третє і четверте поля і звертався зі мною так, немов мені 15 років. Від цього було боляче, це зачіпало. Через таку неповагу я повертався додому в сльозах. Незважаючи ні на що, я тренувався, не показуючи невдоволення. Тому що я професіонал.