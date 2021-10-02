Шахтар - найкраща команда Ліги чемпіонів по точності передач

Джерело - УЄФА.
Донецький Шахтар є лідером цього сезону Ліги чемпіонів у точності передач.
Про це повідомляє УЄФА.
"Гірники" мають точність 91%. Вони зробили 1 211 точних передач из 1 332 спроб.
У ТОП-3 також Челсі і Баварія, у яких по 90%. Англійський клуб вище через більшу кількість точних пасів - 1 457 проти 1 183 у німецької.
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Динамо в цьому рейтингу на 25-й позиції з точністю 80% - 568 точних пасів.
Шериф йде на останньому місці з показником 71,5%.
Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів.