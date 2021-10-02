Мілевський: За нами їздили автомобілі ТСН - нічого, а якщо знаходили хлопці Суркіса - страшніше було

Артем згадав життя поза футболом під час виступів у Динамо

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Динамо та збірної України Артем Мілевський вважає, що не правильно його у свій час штрафувало керівництво київського клубу.

Про це заявив сам ексгравець.

"Так складалося, що ми були успішними людьми, коли грали у Динамо. Звичайно, тоді всі їздили. Здається, зараз такого немає. Ніхто ні за ким з футболістів не стежить. Просто лафа у них. Тоді треба було озиратися. Мало того, що ТСН на одних автомобілях їздив, на інших їздили від президента Суркіса. Це було страшніше. ТСН - ще нічого, а якщо його хлопці знаходили - було страшніше набагато. Розумію, якщо платив він гроші. Але вважаю, ми не гірше грали, ніж хлопці зараз. Ми грали у Лізі чемпіонів постійно, конкурували з Шахтарем. Так, десь трохи поступалися, трохи не вистачало. Але що нас штрафували на такі суми, вважаю, це неправильно", - зазначив Мілевський.

Нагадаємо, Мілевський анонсував прощальний матч.