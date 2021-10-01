 Мілевський: Посилали з Суркісом один одного на три букви | Футбол | Champion.com.ua
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Мілевський: Посилали з Суркісом один одного на три букви

Сьогодні 22:55 141 0
Артем Мілевський прокоментував конфлікт з Ігорем Суркісом
Мілевський: Посилали з Суркісом один одного на три букви
#Мілевський

Джерело - Чемпіон.

Ексфорвард Динамо Артем Мілевський мав конфлікт з президентом киян Ігорем Суркісом.

Про це розповів сам футболіст.

"Усвідомлення того, що Суркіс хотів вберегти мою кар'єру, приходить потихеньку. Ми дуже погано з ним розходилися, коли я йшов з Динамо. Я хотів грати в Італії, він це знав. Були можливості так зробити, але він не захотів. Ми лаялися, посилали один одного на три букви... Довго не спілкувалися. Ніхто ні з ким не дружив, не розмовляв.

Минув час. Розумію, що своїми обмеженнями він намагався все робити на благо команди. Він мав рацію. Я зараз можу зайти до нього, нормально поговорити. Все в минулому. Ти гравець, а він – президент. Він хоче якнайкраще, а ти – молодий, і не до кінця розумієш, чому він так робив.

Він – дуже складна людина. Людина, яка керує таким клубом, не може бути легкою. Він буває дуже запальним, буває дуже добрим, буває дуже різним. Головне знайти з ним спільну мову. Типовий господар клубу, президент клубу, який дуже вимогливий", – відзначив Мілевський.

Нагадаємо, Мілевський анонсував прощальний матч.

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