Мілевський згадав прийняття українського громадянства

Батька Артема Мілевського складно було переконати, щоб його син прийняв українське громадянство.

Про це заявив сам ексгравець.

"Прийняти українське громадянство? На скільки складно було, щоб дав згоду мій батько? Спочатку у це було складно повірити мені. Його характер суровий. Нині він став старше і подобрішав. Раніше складно було його у чому переконати. Я тоді приїхав на Новий рік і сказав, що буду грати за збірну України. Хоч чи не хочеш. Влаштував скандал. Я так і поїхав, не довівши розмову до кінця.

В який рік з головним тренером прилетіли додому. Мама накрила стіл. Я не знаю, про що говорили, що наобіцяли батькові. Але порішали і швидко зробили мені паспорт.

Чи я був проти? Ми чоловік 20 жили разом. Були захопленні однією ідеєю, дружні. Тому я не був проти", - зазначив Мілевський.