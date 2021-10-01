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Мілевський згадав прийняття українського громадянства

Сьогодні 19:32 623 0
Ексгравець - про прийняття українського громадянства
Мілевський згадав прийняття українського громадянства
#Мілевський

Джерело - Чемпіон.

Батька Артема Мілевського складно було переконати, щоб його син прийняв українське громадянство.

Про це заявив сам ексгравець.

"Прийняти українське громадянство? На скільки складно було, щоб дав згоду мій батько? Спочатку у це було складно повірити мені. Його характер суровий. Нині він став старше і подобрішав. Раніше складно було його у чому переконати. Я тоді приїхав на Новий рік і сказав, що буду грати за збірну України. Хоч чи не хочеш. Влаштував скандал. Я так і поїхав, не довівши розмову до кінця.

В який рік з головним тренером прилетіли додому. Мама накрила стіл. Я не знаю, про що говорили, що наобіцяли батькові. Але порішали і швидко зробили мені паспорт.

Чи я був проти? Ми чоловік 20 жили разом. Були захопленні однією ідеєю, дружні. Тому я не був проти", - зазначив Мілевський.

Раніше, Мілевський заявив про завершення кар'єри гравця.

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