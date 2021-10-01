Мілевський: Я свідомо не говорю про Лукашенка

Український нападник Артем Мілевський свідомо коментує політичну ситуацію в Білорусі.

Мілевський розповів про що шкодує найбільше

Про це розповів сам ексгравець.

"Чи свідомо не коментую режим Лукашенка? Так, усвідомлено. Вже багато хто говорив мені на цю тему, багато хто запитував. Я нікому не даю коментарі. Це моя позиція. У мене живуть батьки в Білорусі, цим все сказано ", - сказав Мілевський.