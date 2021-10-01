 Мілевський: Я свідомо не говорю про Лукашенка | Футбол | Champion.com.ua
Зоря зазнала розгромної поразки від Роми у Лізі конференцій
Вчора 21:35 4731
Стала відома заробітна плата Вернидуба в Шерифі
Сьогодні 14:10 3098
Ребров вів переговори з Кайратом
Сьогодні 13:40 681
Мілевський розповів про що шкодує найбільше
Сьогодні 11:38 945
Україна залишається 11-ю в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 10:08 1141
Світоліна перемогла Русе на турнірі у Чикаго
Вчора 22:29 1338
Ліга конференцій. Зоря - Рома 0:3. Як це було
Вчора 21:35 19107
Мілевський: Перед Блохіним потрібно було вибачитися десять років тому
Вчора 20:24 1942
Юрченко став гравцем Десни
Вчора 16:40 1429
Маліновський - у збірній 6 туру Серії А
Вчора 13:27 1678
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фанати Легії жорстко познущалися над гравцями Лестера
Фанати Легії жорстко познущалися над гравцями Лестера Віктор Слюсаренко
Сьогодні 16:51 164
88-річний воротар оцінив свої фізичні кондиції: Помітив, що стаю повільнішим
88-річний воротар оцінив свої фізичні кондиції: Помітив, що стаю повільнішим Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:39 437
Грім та полум'я. Фани Марселя та Галатасарая ледь не зірвали матч Ліги Європи
Грім та полум'я. Фани Марселя та Галатасарая ледь не зірвали матч Ліги Європи Андрій Дунець
Сьогодні 15:13 344
З великою людиною! Гвоздик зустрівся з Усиком
З великою людиною! Гвоздик зустрівся з Усиком Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:09 257
Провальна осінь українських клубів в єврокубках
Провальна осінь українських клубів в єврокубках Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:08 351
Сімферополь - Україна. Усик вийшов на бій з Джошуа у рукавичках зі спеціальними надписами
Сімферополь - Україна. Усик вийшов на бій з Джошуа у рукавичках зі спеціальними надписами Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:34 755
Що краще - греко-римська боротьба чи дзюдо? Беленюк та Білодід влаштували борцівський поєдинок
Що краще - греко-римська боротьба чи дзюдо? Беленюк та Білодід влаштували борцівський поєдинок Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:27 726
Ярмоленко віддав блискучий передгольовий пас за Вест Гем у Лізі Європи
Ярмоленко віддав блискучий передгольовий пас за Вест Гем у Лізі Європи Андрій Дунець
Сьогодні 09:45 1052
Діти-уболівальники Спарти освистали чорношкірих гравців ФК Рейнджерс
Діти-уболівальники Спарти освистали чорношкірих гравців ФК Рейнджерс Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:00 387
Рома швидко відкрила рахунок в матчі проти Зорі
Рома швидко відкрила рахунок в матчі проти Зорі Valeriy Ruchka
Вчора 20:12 744
Прямі трансляції
Навколо спорту

Мілевський: Я свідомо не говорю про Лукашенка

Сьогодні 15:11 638 0
Мілевський: Я свідомо не говорю про Лукашенка
#Мілевський, #Білорусь

Джерело - Чемпiон.

Український нападник Артем Мілевський свідомо коментує політичну ситуацію в Білорусі.

Мілевський розповів про що шкодує найбільше

Про це розповів сам ексгравець.

"Чи свідомо не коментую режим Лукашенка? Так, усвідомлено. Вже багато хто говорив мені на цю тему, багато хто запитував. Я нікому не даю коментарі. Це моя позиція. У мене живуть батьки в Білорусі, цим все сказано ", - сказав Мілевський.

Нагадаємо, Артем Мілевський раніше оголосив про завершення кар'єри футболіста у віці 36 років.

Коментарі ()