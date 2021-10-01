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Громов: Арбітр симпатизував не нам

Сьогодні 09:12 87 0
Громов прокоментував поразку від Роми
Громов: Арбітр симпатизував не нам
#Зоря, #Громов, #Рома

Джерело - Чемпiон.

Футболісти Зорі намагалися грати у хороший футбол проти італійської Роми (0:3).

Зоря зазнала розгромної поразки від Роми у Лізі конференцій

Про це сказав півзахисник луганського клубу Артем Громов.

"Ми знали, яка це сильна команда, але не намагалися лише відбиватися, хотіли грати в футбол. Їхній рівень просто вищий.

Слабший другий тайм? Не знаю, напевно, додали, ми просто підсіли, не знаю. У них великий вибір футболістів, вийшли свіжі, вони посилили. Можливо, у них така установка була, щоб у другому таймі додати. Напевно, вони просто додали, а ми трохи підсіли. Навіщо я зараз буду говорити про своїх партнерів по команді? У нас є 20-25 футболістів. Кожен гідний грати. Просто вибір тренера лягає на цих футболістів.

Мої емоції на суддівські рішення? Арбітр симпатизував не нам. Я не кажу, що ми через нього програли. Зараз почнуть там розповідати. Просто будь-які моменти, де нас тягнуть за футболку, хапають, валять – він нічого. Десь їх зачепив – відразу свисток. Він же португалець. Напевно, хотів, щоб все було добре і комфортно", – сказав Громов.

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