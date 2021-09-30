Гент Безуса переміг Анортосіс. Результати матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
У другому турі Ліги конференцій сезону 2021/22 років відбулися сім матчів.
Ліга конференцій-2021/22
Груповий етап
2 тур, 30 вересня
Група А
Алашкерт - ХІК 2:4 (1:1)
Голи: 0:1 - 8 Ріскі Ріку, 1:1 - 24 Ембало, 1:2 - 57 Валенчич, 1:3 - 64 Ріскі Роопе, 2:3 - 90+3 Глішич, 2:4 - 90+4 Олусанья
ЛАСК - Маккабі Тель-Авів 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Хорват, 1:1 - 88 Халайла
Група В
Гент - Анортосіс 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Корреа (авт), 2:0 - 81 Кумс
Партизан - Флора 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 20 Маркович, 2:0 - 42 Маркович
Група С
ЦСКА - Буде/Глімт 0:0
Група D
АЗ - Яблонець 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 53 Гудмундссон
Клуж - Раннерс 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Камара, 1:1 - 68 Петріла
Раніше, Зоря зазнала розгромної поразки від Роми у Лізі конференцій.