Гент Безуса переміг Анортосіс. Результати матчів Ліги конференцій

Українець відіграв 70 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У другому турі Ліги конференцій сезону 2021/22 років відбулися сім матчів.

Ліга конференцій-2021/22

Груповий етап

2 тур, 30 вересня

Група А

Алашкерт - ХІК 2:4 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Ріскі Ріку, 1:1 - 24 Ембало, 1:2 - 57 Валенчич, 1:3 - 64 Ріскі Роопе, 2:3 - 90+3 Глішич, 2:4 - 90+4 Олусанья

ЛАСК - Маккабі Тель-Авів 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Хорват, 1:1 - 88 Халайла

Група В

Гент - Анортосіс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Корреа (авт), 2:0 - 81 Кумс

Партизан - Флора 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Маркович, 2:0 - 42 Маркович

Група С

ЦСКА - Буде/Глімт 0:0

Група D

АЗ - Яблонець 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 53 Гудмундссон

Клуж - Раннерс 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Камара, 1:1 - 68 Петріла

Раніше, Зоря зазнала розгромної поразки від Роми у Лізі конференцій.