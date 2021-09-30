Мілевський: Перед Блохіним потрібно було вибачитися десять років тому

Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник Динамо і збірної України Артем Мілевський вважає, що занадто рано пішов з київського клубу.
Про це заявив сам ексгравець.
"Я б не сказав, що мене в Динамо морально зламали. Просто я на той момент, напевно, не був готовий до того, що все станеться так швидко, і мені доведеться йти.
Я не раз згадував історію із Блохіним. Потрібно було з нею закінчити набагато раніше. Потрібно було раніше піти і вибачитися. Набагато раніше. Не два тижні тому, а років десять. Тоді все було б нормально.
Але ніхто не пішов. Напевно, через якусь гордість. Тому вийшло так, як вийшло. Звичайно, ще пару сезонів треба було пограти", - зазначив Мілевський.
Контракт Мілевського належав Динамо з 2002 по 2013 роки. Після конфлікту з тодішнім головним тренером Динамо Олегом Блохіним Мілевський перейшов у турецький Газіантепспор в якості вільного агента.
Раніше, Мілевський заявив про завершення кар'єри гравця.