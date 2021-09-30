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Мілевський: Перед Блохіним потрібно було вибачитися десять років тому

Сьогодні 20:24 595 0
Гравець міг залишитися в київському клубі ще на декілька сезонів
Мілевський: Перед Блохіним потрібно було вибачитися десять років тому
#Мілевський, #Динамо, #Блохін

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Динамо і збірної України Артем Мілевський вважає, що занадто рано пішов з київського клубу.

Про це заявив сам ексгравець.

"Я б не сказав, що мене в Динамо морально зламали. Просто я на той момент, напевно, не був готовий до того, що все станеться так швидко, і мені доведеться йти.

Я не раз згадував історію із Блохіним. Потрібно було з нею закінчити набагато раніше. Потрібно було раніше піти і вибачитися. Набагато раніше. Не два тижні тому, а років десять. Тоді все було б нормально.

Але ніхто не пішов. Напевно, через якусь гордість. Тому вийшло так, як вийшло. Звичайно, ще пару сезонів треба було пограти", - зазначив Мілевський.

Контракт Мілевського належав Динамо з 2002 по 2013 роки. Після конфлікту з тодішнім головним тренером Динамо Олегом Блохіним Мілевський перейшов у турецький Газіантепспор в якості вільного агента.

Раніше, Мілевський заявив про завершення кар'єри гравця.

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