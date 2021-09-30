Мілевський: Перед Блохіним потрібно було вибачитися десять років тому

Колишній нападник Динамо і збірної України Артем Мілевський вважає, що занадто рано пішов з київського клубу.

Про це заявив сам ексгравець.

"Я б не сказав, що мене в Динамо морально зламали. Просто я на той момент, напевно, не був готовий до того, що все станеться так швидко, і мені доведеться йти.

Я не раз згадував історію із Блохіним. Потрібно було з нею закінчити набагато раніше. Потрібно було раніше піти і вибачитися. Набагато раніше. Не два тижні тому, а років десять. Тоді все було б нормально.

Але ніхто не пішов. Напевно, через якусь гордість. Тому вийшло так, як вийшло. Звичайно, ще пару сезонів треба було пограти", - зазначив Мілевський.