Мілевський: У футболістів не занадто високі зарплати

Звичайні люди не розуміють і не зрозуміють спортсменів, які отримують нереальні навантаження.

Про це заявив колишній нападник Динамо і збірної України Артем Мілевський.

"Чи вважаю я, що зарплати у футболістів занадто високі? Ні, я так не вважаю.

Всім, хто так говорить, я завжди пропонував - просто приїжджайте і потренуйтеся зі мною тиждень. Просто побудьте з нами тиждень. Ви зрозумієте. Ви просто не виживете. Скажете: Все, блін, я здаюся, я нічого не хочу.

Це нереальні навантаження. Звичайні люди цього не розуміють і не зрозуміють", - зазначив Мілевський.