Воротар Шерифа визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Атанасіадіс чимало разів рятував команду у матчі з Реалом

Джерело - Чемпіон.

За підсумками матчів 2-го туру Ліги чемпіонів сезону-2021/22 найкращим гравцем був визнаний воротар Шерифа Георгіос Атанасіадіс.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Крім Атанасіадіса, в списку були такі футболісти:

25-річний півзахисник Баварії Лерой Сане, який забив гол і зробив результативну передачу в матчі з київським Динамо (5:0);

22-річний нападник Бенфіки Дарвін Нуньєс, який зробив дубль у грі з Барселоною (3:0);

26-річний захисник Інтера Мілан Шкріньяр, який в матчі з Шахтарем (0:0) виграв 3 єдиноборства, зробив 3 перехоплення та зробив 89% точних передач.

Нагадаємо, 28-річний грецький голкіпер Шерифа Георгіос Атанасіадіс, орендований в афінського АЕКа, був визнаний найкращим гравцем матчу з Реалом (2:1). У цій грі на його рахунку 11 сейвів і лише один пропущений м'яч після 31 удару у виконанні гравців Королівського клубу.