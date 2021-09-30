Де Дзербі: Грандіозно зіграли проти Динамо та Інтера

Джерело - shakhtar.com.
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі задоволений перемогою над Динамо у Суперкубку і нічиєю з Інтером в Лізі чемпіонів.
Про це розповів сам італійський спеціаліст.
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"Грандіозно зіграли проти Динамо в Суперкубку і грандіозно зіграли з Інтером. Два поспіль великих матчі провели на топ-рівні, а зараз знову поєдинок з Динамо.
І це буде зустріч з великої літери. Зіграємо проти чемпіона, який випереджає нас в таблиці. Потрібно готуватися, щоб знову зіграти на високому рівні", - сказав Де Дзербі.