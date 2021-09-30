Де Дзербі: Грандіозно зіграли проти Динамо та Інтера

Роберто Де Дзербі прокоментував форму Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі задоволений перемогою над Динамо у Суперкубку і нічиєю з Інтером в Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

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