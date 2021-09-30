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Де Дзербі: Грандіозно зіграли проти Динамо та Інтера

Сьогодні 15:13 146 0
Роберто Де Дзербі прокоментував форму Шахтаря
Де Дзербі: Грандіозно зіграли проти Динамо та Інтера
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі задоволений перемогою над Динамо у Суперкубку і нічиєю з Інтером в Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

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"Грандіозно зіграли проти Динамо в Суперкубку і грандіозно зіграли з Інтером. Два поспіль великих матчі провели на топ-рівні, а зараз знову поєдинок з Динамо.

І це буде зустріч з великої літери. Зіграємо проти чемпіона, який випереджає нас в таблиці. Потрібно готуватися, щоб знову зіграти на високому рівні", - сказав Де Дзербі.

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