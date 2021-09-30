Моурінью: В Україні я не пам’ятаю легких матчів

Рома не очікує легкого матчу проти Зорі у Лізі конференції.

Про це розповів наставник римського клубу Жозе Моурінью.

"Вже грав в Україні. Але останній раз це було в грудні, погодні умови були іншими, а зараз ідеальна погода. Стадіон і поле ще не бачив, але впевнений, що все нормально.

Актуально: Скрипник: Моурінью - жива легенда, і він приїжджає до нас в гості

Що стосується Зорі, то ми проаналізували те, що змогли. Бачили матчі кваліфікації Ліги Європи, перший матч в Лізі конференцій та зустріч в УПЛ проти Динамо. У нас є мотивація перемогти Зорю. Звичайно, якщо запитати, де я хочу грати, то в Лізі чемпіонів, а не Лізі конференцій. Але ми граємо тут, і спробуємо зробити все, щоб виграти групу.

В Україні я грав з трьома командами – Інтером, Челсі і МЮ. І я не пам'ятаю легких матчів тут", - сказав Моурінью.