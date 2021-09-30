Тимчик: Луческу зробить висновки після поразки від Баварії

Гравцям Динамо необхідно проаналізувати помилки у матчі з Баварією та рухати далі.

Про це розповів сам футболіст.

"Звичайно, ми засмучені цією поразкою. Луческу зробить висновки і вкаже нам на помилки, через які ми пропустили голи. Розберемо гру і будемо рухатися далі.

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Було багато браку, тому що суперник добре йшов у пресинг. Хотіли виходити з оборони за допомогою комбінацій. Але особливо не виходило", – резюмував Тимчик