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Тимчик: Луческу зробить висновки після поразки від Баварії

Сьогодні 11:13 264 0
Олександр Тимчик прокоментував поразку від Баварії
Тимчик: Луческу зробить висновки після поразки від Баварії
#Тимчик, #Динамо, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

Гравцям Динамо необхідно проаналізувати помилки у матчі з Баварією та рухати далі.

Про це розповів сам футболіст.

"Звичайно, ми засмучені цією поразкою. Луческу зробить висновки і вкаже нам на помилки, через які ми пропустили голи. Розберемо гру і будемо рухатися далі.

Актуально: Луческу пояснив розгром від Баварії

Було багато браку, тому що суперник добре йшов у пресинг. Хотіли виходити з оборони за допомогою комбінацій. Але особливо не виходило", – резюмував Тимчик

Нагадаємо, Баварія знищила Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів.

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