Динамо зазнало найбільшої поразки під керівництвом Луческу

Невтішний рекорд Динамо

Динамо на чолі з Мірчею Луческу пропустило рекордну кількість голів у матчі проти мюнхенської Баварії.

Досі найбільшою поразкою для Динамо під керівництвом Мірчі Луческу закінчився поєдинок з Барселоною в ЛЧ сезону 2020/21 – 0:4. Кияни також тричі програвали з рахунком 0:3 – один раз Ювентусу та двічі Шахтарю.

Після двох турів "біло-сині" здобули 1 пункт та посідають третю сходинку в квартеті Е. Баварія лідирує у групі, здобувши 6 балів. Бенфіка йде другою, маючи 4 очки в активі. Барселона не набрала жодного балу, тому замикає квартет.