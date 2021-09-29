Маліновський вийде у стартовому складі Аталанти на матч Ліги чемпіонів

Матч з ФК Янг Бойз розпочнеться о 19:45

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський з перших хвилин зіграє проти команди Янг Бойз у другому турі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Для українця майбутній матч стане восьмим в нинішньому сезоні. У семи попередніх матчах Маліновський забив один м'яч і віддав одну результативну передачу.

Матч Аталанта - Янг Бойз розпочнеться о 19:45. Пізніше в групі F Манчестер Юнайтед і Вільярреал зіграють на Олд Траффорд.