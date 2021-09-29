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Гравець Аякса встановив рекорд у Лізі чемпіонів

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Гравець Аякса встановив рекорд у Лізі чемпіонів
#Алле, #Аякс

Джерело - sport.24tv.ua.

Гравець Аякса Себастьєн Алле відзначився голом у матчі Ліги чемпіонів з Бешикташем та встановив рекорд турніру.

Про це повідомляє Squawka.

У стартовому турі футболіст став справжнім жахом для голкіпера Спортінга. Алле оформив покер - чотири голи в одній грі. Тоді Себастьєн довів переможний для Аякса рахунок зустрічі до 1:5.

Вже у наступному єврокубковому поєдинку форвард знову забив, але тепер жертвою став турецький Бешикташ. Івуарієць відзначився голом наприкінці першого тайму. Матч завершився перемогою Аякса - 2:0.

За два матчі Алле наколотив у ворота суперників 5 голів. Завдяки такій результативності футболіст встановив рекорд Ліги чемпіонів. Алле став першим гравцем, який забив п'ять голів у двох стартових матчах у Лізі чемпіонів. 

Слід нагадати, що для нападника цей розіграш Ліги чемпіонів є дебютним у кар'єрі.

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