Гравець Аякса встановив рекорд у Лізі чемпіонів

Мессі і Роналду нервово кусають лікті

Гравець Аякса Себастьєн Алле відзначився голом у матчі Ліги чемпіонів з Бешикташем та встановив рекорд турніру.

Про це повідомляє Squawka.

У стартовому турі футболіст став справжнім жахом для голкіпера Спортінга. Алле оформив покер - чотири голи в одній грі. Тоді Себастьєн довів переможний для Аякса рахунок зустрічі до 1:5.

Вже у наступному єврокубковому поєдинку форвард знову забив, але тепер жертвою став турецький Бешикташ. Івуарієць відзначився голом наприкінці першого тайму. Матч завершився перемогою Аякса - 2:0.

За два матчі Алле наколотив у ворота суперників 5 голів. Завдяки такій результативності футболіст встановив рекорд Ліги чемпіонів. Алле став першим гравцем, який забив п'ять голів у двох стартових матчах у Лізі чемпіонів.

Слід нагадати, що для нападника цей розіграш Ліги чемпіонів є дебютним у кар'єрі.