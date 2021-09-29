Джака пропустить близько трьох тижнів через травму

У гравця травма коліна

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Арсенала Граніт Джака пропустить три місяці через травму коліна.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Джака отримав пошкодження під час матчу англійської Прем'єр-Ліги сезону-2021/2022 з Тоттенгемом (3:1). В ході медичного обстеження у 29-річного футболіста було виявлено пошкодження внутрішньої зв'язки коліна. Джака вже приступив до процесу відновлення, який, згідно з прогнозами, складе приблизно три місяці.

У нинішньому сезоні швейцарський футболіст взяв участь в 4 матчах англійської Прем'єр-ліги і не відзначився результативними діями.