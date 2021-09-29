Індзагі: Пятов зіграв на дуже високому рівні

Роберто Де Дзербі добре підготував Шахтар до матчу з Інтером.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.

"Дещо дивно, що сьогодні немає забитих голів, хоча було створено чимало небезпечних моментів, надто з нашого боку. Хочу відзначити воротаря суперника – він зіграв на дуже високому рівні, та й уся команда супротивника виглядала чудово. Я бачу, що Шахтар добре натренований Роберто Де Дзербі.

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Команди збалансовані, група рівна. Дуже важливими будуть наступні тури – наше здвоєне протистояння із Шерифом і Шахтаря – з Реалом. Після цього можна буде якось прогнозувати ситуацію перед нашою листопадовою зустріччю із Шахтарем", - відзначив Індзагі.