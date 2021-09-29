Де Дзербі: Маємо бути вдоволені нічиєю з Інтером

Шахтар та Інтер показали якісний футбол у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер гірників Роберто Де Дзербі.

"Інтер навіть ментально сильніший, ніж ми. Коли в Шахтаря володіння м'ячем було довгим, суперник не втратив терпіння і потім створив нам труднощі. Це показує, наскільки Інтер ментально сильний. Зрештою вийшла нічия 0:0, ми маємо бути вдоволені.

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коли сказав, що "Інтер" – відмінна команда, геть не брехав, а говорив правду. Тому я вважаю, що одне очко для Шахтаря – дуже престижний результат. Інтер теж мав кілька шансів забити: поперечина Барелли, момент Джеко, наприкінці удар Корреа і чудовий сейв Пятова. Однак я здебільшого зосереджений на своїй команді, і це нормально. Я просто думаю, що обидва суперники зіграли сильно – ми побачили дуже якісний футбол", - відзначив Де Дзербі.