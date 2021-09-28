 Нагельсманн: Вірю у свою команду, але добре вивчив Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:37 5546
Шахтар - Інтер: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 22:12 3056
Ліга чемпіонів. Шахтар - Інтер 0:0. Як це було
Сьогодні 21:36 16001
Ястремська програла Мертенс на турнірі у Чикаго
Сьогодні 21:24 243 1
Луческу: Баварія - найсильніша команда у Лізі чемпіонів
Сьогодні 20:54 424
Ліга чемпіонів. Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:42 7447
Підтримаємо Динамо в Барселоні! Фан-тур в Каталонію
Сьогодні 17:15 1258
Шевченко: Є велике бажання повернутися у Мілан
Сьогодні 17:09 875
Зінченко не зіграє за збірну України у жовтні
Сьогодні 12:26 1693
Усик - другий найкращий боксер світу незалежно від вагових категорій
Сьогодні 09:32 6991
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Рівно 19 років тому Ді Каніо забив свій легендарний гол в АПЛ
Рівно 19 років тому Ді Каніо забив свій легендарний гол в АПЛ Андрій Дунець
Сьогодні 17:09 933
Стиль Марадони. Футболіст самотужки обіграв усю команду суперника та забив гол
Стиль Марадони. Футболіст самотужки обіграв усю команду суперника та забив гол Андрій Дунець
Сьогодні 16:27 1999
Вболівальники знову на трибунах Європи: історія великого повернення. Частина І
Вболівальники знову на трибунах Європи: історія великого повернення. Частина І Андрій Дунець
Сьогодні 12:10 419
Гонг прозвучав раніше. Джошуа врятували від ганьби у бою проти Усика
Гонг прозвучав раніше. Джошуа врятували від ганьби у бою проти Усика Valeriy Ruchka
Вчора 20:38 3202
Гравець Роми показав непристойний жест фанатам Лаціо
Гравець Роми показав непристойний жест фанатам Лаціо Valeriy Ruchka
Вчора 18:51 630
Яскраве весілля після скромного розпису. Ажеліка Терлюга вийшла заміж
Яскраве весілля після скромного розпису. Ажеліка Терлюга вийшла заміж Valeriy Ruchka
Вчора 18:21 1585
В Англії нападник сховався за спиною воротаря й хитрістю вирвав нічию для команди
В Англії нападник сховався за спиною воротаря й хитрістю вирвав нічию для команди Андрій Дунець
Вчора 18:04 1812
У Серії А гравець забив гол, тримаючи в руках пляшку
У Серії А гравець забив гол, тримаючи в руках пляшку Андрій Дунець
Вчора 17:11 1101
Олександра Усика із синьо-жовтим букетом зустріли в Україні
Олександра Усика із синьо-жовтим букетом зустріли в Україні Valeriy Ruchka
Вчора 14:46 1412
Взагалі оху**и, бл**ь. Фанати Кривбасу жорстко поговорили з футболістами
Взагалі оху**и, бл**ь. Фанати Кривбасу жорстко поговорили з футболістами Valeriy Ruchka
Вчора 11:57 2081
Прямі трансляції
Навколо спорту

Нагельсманн: Вірю у свою команду, але добре вивчив Динамо

Сьогодні 20:25 377 0
Фахівець - про очікування матчу з киянами
Нагельсманн: Вірю у свою команду, але добре вивчив Динамо
#Баварія, #Динамо

Джерело - ФК Баварія.

Гравці київського Динамо можуть глибоко оборонятися і використовувати інтенсивний пресинг.

Про це заявив наставник Баварії Юліан Нагельсманн.

"Динамо зазвичай є фаворитом у матчах свого чемпіонату. Вони можуть глибоко оборонятися і використовувати інтенсивний пресинг. Я вірю у свою команду, але добре вивчив суперника. Хочу знати про нього все.

У киян молода і цікава команда. Звичайно, виділяється Віктор Циганков. Ймовірно, як і в матчі проти Бенфіки, а також в Суперкубку, вони будуть менше володіти м'ячем, а нам потрібно буде розкривати оборону і стежити за контратаками.

Важливо дати зрозуміти, що ми є фаворитами. Лігу чемпіонів виграє той, хто здобуде найбільше перемог. І ми хочемо бути такою командою.

Завтра маємо намір взяти три очки, щоб залишатися лідером в таблиці", - сказав Нагельсманн.

Матч Баварія - Динамо відбудеться 29 вересня, початок о 22:00.

Нагадаємо, Луческу взяв на матч із Баварією 24 гравців.

Коментарі ()