Нагельсманн: Вірю у свою команду, але добре вивчив Динамо

Гравці київського Динамо можуть глибоко оборонятися і використовувати інтенсивний пресинг.

Про це заявив наставник Баварії Юліан Нагельсманн.

"Динамо зазвичай є фаворитом у матчах свого чемпіонату. Вони можуть глибоко оборонятися і використовувати інтенсивний пресинг. Я вірю у свою команду, але добре вивчив суперника. Хочу знати про нього все.

У киян молода і цікава команда. Звичайно, виділяється Віктор Циганков. Ймовірно, як і в матчі проти Бенфіки, а також в Суперкубку, вони будуть менше володіти м'ячем, а нам потрібно буде розкривати оборону і стежити за контратаками.

Важливо дати зрозуміти, що ми є фаворитами. Лігу чемпіонів виграє той, хто здобуде найбільше перемог. І ми хочемо бути такою командою.

Завтра маємо намір взяти три очки, щоб залишатися лідером в таблиці", - сказав Нагельсманн.