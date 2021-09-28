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Циганик: У Супряги варіантів немає, потрібно доводити в Динамо

Вчора 22:10 313 0
Журналіст проаналізував ситуацію із Супрягою
Циганик: У Супряги варіантів немає, потрібно доводити в Динамо
#Циганик, #Динамо, #Супряга

Джерело - Чемпіон.

Для Владислава Супряги прийшов ідеальний час, щоб показати себе в складі Динамо.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Зараз краще за всіх серед форвардів Динамо виглядає Супряга. На тренуваннях і в ігровому процесі. Звичайно, йому простіше, ніж Кулачу або Шкуріну з Раміресом, тому що він давно в Динамо і розуміє, що хоче Луческу. І забий він в Суперкубку...

Не вийшло йому в Італію перебратися, але у мене є сумніви, чи зможе він там зараз закріпитися. Останнім варіантом була Сампдорія.

У нього варіантів немає, потрібно доводити. І він, швидше за все, вийде в старті на Баварію. Не Гармаш, а саме Влад", - сказав Циганик.

Нагадаємо, Луческу взяв на матч із Баварією 24 гравців.

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