Кривбас різко відповів Металісту щодо огорожі на гостьовій трибуні

Кривбас здивований заявою Металіст про нібито обурливі умови перебування вболівальників на стадіоні Гірник на матчі 10-го туру Першої ліги.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

"20 вересня Кривбас отримав офіційного листа від Металіста за підписом того ж самого генерального директора харків’ян Олександра Ворошилова, де було вказано, що клуб не організовує виїзд вболівальників на матч між командами 26 вересня.

Таким чином, ФК Кривбас згідно з регламентом змагань у Першій лізі, мав право не допускати на стадіон вболівальників Металіста, які могли прибути на матч самостійно. Тим паче наш клуб мав негативний досвід минулого сезону, коли неорганізовані вболівальники МФК Металург зламали огорожу та намагалися зірвати гру. В цей час офіційні представники запорізького клубу повністю зняли з себе відповідальність за своїх ультрас.

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В п’ятницю після отримання інформації від самих ультрас про намір близько 200 харківських вболівальників приїхати до Кривого Рогу, враховуючи давні дружні стосунки між активними фанатами клубу, ФК Кривбас після консультацій з ПФЛ та правоохоронними органами самостійно вирішив розв'язати проблему та прийняв рішення допустити їх на стадіон.

ФК Кривбас очікував аншлаг на матчі, тому за добу до гри гостьовий сектор було збільшено у три рази саме для прийдешнього матчу. Але варто зауважити, що ця трибуна була змонтована ще в серпні 2021 року з-за реконструкції старої трибуни, а не спеціально перед візитом вболівальників з Харкова. І вже наступного дня ця трибуна частково демонтована для встановлення на цьому місці башти освітлення в рамках реконструкції стадіону Гірник.

У день гри на передматчевій нараді офіційні представники ФК Металіста ще раз наголосили, що вони КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ допуску їх вболівальників на стадіон, та заявили, що не будуть нести відповідальність за присутніх на матчі ультрас.

Перед грою представники фанів з Харкова мали можливість ознайомитися з трибуною, і в них не виникло жодних запитань або заперечень щодо умов перебування на місцях для гостей. Вони без перешкод потрапили на гостьову трибуну і розвісили за допомогою робітників стадіону банери, а також весь матч були в діалозі з керівництвом клубу.

До речі, хочемо звернути увагу керівництва ФК Металіст, що після того, як керівництво ФК Кривбас взяло на себе відповідальність за харківських вболівальників штраф за ті фаєри, які палили ультрас Металіста під час матчу, згідно регламенту буде платити саме наш клуб.

Після гри представники вболівальників з Харкова подякували керівництву ФК Кривбас за допомогу та ввічливе ставлення, та пообіцяли донести свою точку зору на заяву ФК Металіст до керівництва свого клуба. Цікаво, що генеральний директор харків’ян, який підписав дану заяву, навіть не був присутній на матчі у Кривому Розі.

Стосовно "порушення етики, моралі та прав вільних громадян" та порівняння гостьової трибуни з "концтабором" хочемо зауважити наступне. Гостьові трибуни з огорожею є майже на всіх стадіонах країни та світу. Має таку трибуну з триметровим парканом і ОСК Металіст. Але з-за масштабів стадіону у Харкові він не такий помітний, як на стадіоні Гірник, і ніхто з керівництва харків’ян не переймається тим, що гості їх клубу знаходяться у "клітці".

Кривбас завжди висловлює свою повагу до суперників та їх вболівальників, тому ми проти навішування ярликів та безглуздих обвинувачень, особливо коли це робиться поза очі, вже після матчу та після запевнень про жодні зауваження щодо умов перебування на стадіоні у Кривому Розі.

Металіст у неділю заслужено переміг, але це не дає право ставитися Кривбаса із зневагою та безпідставно звинувачувати в неповажному ставленні до вболівальників клуб та його керівництво", - йдеться в повідомленні.