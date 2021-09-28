Ахметов пояснив велику кількість бразильців у Шахтарі

Бразильські гравці показують красиву гру та допомагають Шахтарю завойовувати трофеї.

Про це розповів президент донецького клубу Рінат Ахметов.

"У нас дуже сильні гравці і сильна команда з величезним потенціалом. А ще у нас високопрофесійні скаути, які знаходять великі таланти і запрошують їх у Шахтар.

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Футболісти часто приїжджають до нас молодими гравцями, отримують в Шахтарі колосальний досвід, ростуть разом з клубом, допомагають завойовувати трофеї, а клуб натомість допомагає їм досягти рівня найкращих команд Європи і світу.

Бразильські футболісти дуже талановиті і креативні, вони можуть на полі зробити справжній видовищний спектакль. І мені це дуже подобається. Я переконаний, що нашим уболівальникам теж. Тому що головне для нас – не просто завойовувати трофеї, а красива, атакувальна гра", – відзначив Ахметов.