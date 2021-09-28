Куман назвав заявку Барселони на матч проти Бенфіки Яремчука

Стала відома заявка Барселони

Стали відомі гравці Барселони, які зможуть зіграти у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Головний тренер Барселони Рональ Куман включив у заявку 22 гравці.

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Вперше в сезоні в заявку ЛЧ потрапив Ансу Фаті, який востаннє грав в найпрестижнішому євротурнірі 4 листопада 2020-го проти Динамо. Нещодавно 18-річний вінгер провів перший за майже рік матч, у якому відзначився голом.