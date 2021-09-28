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Усик: Знайомий продав машину і поставив на мою перемогу над Джошуа

Сьогодні 12:45 559 0
Олександр Усик прокоментував підтримку українців
Усик: Знайомий продав машину і поставив на мою перемогу над Джошуа
Фото - gettyimages
#Усик

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) відчував віру у свою перемогу і підтримку від українців перед боєм з Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

"Я після поєдинку, після допінгу і пресконференцій, вже був в готелі. Ліг і думав, що посплю класно. Але я помилявся. Під час підготовки я виключився з інтернету. І тут я вирішив почитати, що пишуть люди про мене. Я вдячний кожному українцеві, хто мене підтримував. Ця підтримка дуже відчувалася. І це важлива перемога для нашої країни. І нехай зробили це ми всією командою, але це спільна перемога - кожного українця.

Звичайно, багато кого я засмутив перемогою. Ні, мало кого. У мене багато хто вірив.

Один знайомий продав машину і поставив на мене. Я кажу, братан, у тебе ж це єдине, що було, ти ж живеш з цього.

Він каже, що хочеш нову машину. Я йому сказав, мовляв, не треба продавати", - розповів Усик.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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