Зінченко не допоможе збірній України у жовтневих матчах відбору ЧС-2022

Петраков оперативно знайшов несподівану заміну Зінченку

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко не допоможе національній команді в жовтневих матчах відбору ЧС-2022.

Про це повідомляє УАФ.

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У зв'язку з цим в.о. головного тренера Олександр Петраков перевів з резервного в основний список центрального півзахисника СК Дніпро-1 Олександра Піхальонка. Для 24-річного гравця це перший виклик в національну команду.

У жовтні Україна зіграє проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).