Лунін близький до дебюту за Реал у Лізі чемпіонів

Лунін може дебютувати у Лізі чемпіонів проти Вернидуба

Український голкіпер Реала Андрій Лунін може отримати шанс у сьогоднішньому матчі з Шерифом.

Про це повідомляє Marca.

Зідан був противником ротації голкіперів, тому Куртуа в минулому сезоні зіграв у всіх матчах Прімери та Ліги чемпіонів. А от Анчелотті не хоче, щоб досвід Луніна обмежувався тренуваннями.

Український голкіпер може вийти на поле в сьогоднішньому поєдинку Ліги чемпіонів з Шерифом і зіграти проти Юрія Вернидуба, який відкрив йому шлях у великий футбол в Зорі.

Журналісти UEFA.com також вірять, що Андрій сьогодні отримає шанс: Лунін – Васкес, Мілітао, Алаба, Гутьєррес – Камавінга, Каземіро, Асенсіо – Азар, Бензема, Вінісіус.