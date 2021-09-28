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Маркевич: Металіст був би зараз у ТОП-5 УПЛ

Сьогодні 13:30 264 0
Мирон Маркевич прокоментував перспективи Металіста
Маркевич: Металіст був би зараз у ТОП-5 УПЛ
Фото - УАФ
#Металіст

Джерело - fanday.net.

Екстренер Металіста Мирон Маркевич не отримував пропозицій очолити харківський клуб.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Нещодавно спілкувався з Красніковим. Та й з Ярославським час від часу на зв'язку. Ми залишилися хорошими друзями, але пропозицій повернутися в Металіст мені не надходило. Найкращі роки були проведені в Харкові. Я бажаю клубу тільки успіхів.

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Який Металіст справжній – той, що грає в Першій лізі чи Металіст 1925? Для мене справжній той, що грає зараз в Першій лізі. Там працюють мої друзі. Але я поважаю і тих людей, які створили Металіст 1925, тому що тоді нічого не було в Харкові. Вони вивели команду в УПЛ, тому з повагою ставлюся до них.

На які місця би зараз Металіст претендував в УПЛ? Думаю, вони вже зараз претендують на першу п'ятірку", - відзначив Маркевич.

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