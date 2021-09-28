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Мессі у заявці Аргентини на матчі відбору до ЧС-2022

Сьогодні 10:17 213 0
Стала відома заявка зібрної Аргентини
Мессі у заявці Аргентини на матчі відбору до ЧС-2022
#Мессі

Джерело - football24.ua.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні визначився із обоймою виконавців, яких планує задіяти у жовтневих матчах кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Про це повідомляє пресслужба збірної.

У табір Аргентини на жовтневі зустрічі викликані 30 гравців.

Воротарі: Франко Армані, Хуан Муссо, Еміліано Мартінес, Естебан Андрада.

Захисники: Гонсало Монтіель, Науель Моліна, Хуан Фойт, Лукас Мартінес, Херман Песселья, Ніколас Отаменді, Крістіан Ромеро, Лісандро Мартінес, Ніколас Тальяфіко, Маркос Акунья.

Півзахисники: Леандро Паредес, Гідо Родрігес, Ніколас Домінгес, Джовані Ло Чельсо, Есекієль Паласіос, Родріго де Пауль, Папу Гомес, Ніколас Гонсалес, Анхель Ді Марія.

Нападники: Лукас Аларіо, Ліонель Мессі, Пауло Дибала, Лаутаро Мартінес, Хоакін Корреа, Анхель Корреа, Хуліан Альварес.

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