 Зінченко не полетів на матч ПСЖ - Манчестер Сіті | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар - Інтер: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Вчора 23:00 2795 1
Де Дзербі: Інтер сильніше, але я також думав, що Шахтар сильніший Шерифа
Вчора 21:41 230
УПЛ. Чорноморець втратив перемогу над Інгульцем у 9 турі
Вчора 21:23 361
Підтримаємо Динамо в Барселоні! Фан-тур в Каталонію
Вчора 21:11 239
Усик: У третьому раунді я відчув кров і пішов
Вчора 19:39 2319
Інтер знову зацікавився Маліновським
Вчора 18:39 1313
Ліга чемпіонів. Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція
Вчора 17:16 2396
Луческу взяв на матч із Баварією 24 гравців
Вчора 16:40 1748
Ліга чемпіонів. Баварія - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 15:45 2726
Джошуа - Усик: найцікавіше після бою року
Вчора 14:00 2089
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Гонг прозвучав раніше. Джошуа врятували від ганьби у бою проти Усика
Гонг прозвучав раніше. Джошуа врятували від ганьби у бою проти Усика Valeriy Ruchka
Вчора 20:38 1103
Гравець Роми показав непристойний жест фанатам Лаціо
Гравець Роми показав непристойний жест фанатам Лаціо Valeriy Ruchka
Вчора 18:51 299
Яскраве весілля після скромного розпису. Ажеліка Терлюга вийшла заміж
Яскраве весілля після скромного розпису. Ажеліка Терлюга вийшла заміж Valeriy Ruchka
Вчора 18:21 924
В Англії нападник сховався за спиною воротаря й хитрістю вирвав нічию для команди
В Англії нападник сховався за спиною воротаря й хитрістю вирвав нічию для команди Андрій Дунець
Вчора 18:04 1134
У Серії А гравець забив гол, тримаючи в руках пляшку
У Серії А гравець забив гол, тримаючи в руках пляшку Андрій Дунець
Вчора 17:11 603
Прямі трансляції
Навколо спорту

Зінченко не полетів на матч ПСЖ - Манчестер Сіті

Вчора 22:24 308 0
Українець продовжує відновлюватися від травми
Зінченко не полетів на матч ПСЖ - Манчестер Сіті
#Манчестер Сіті, #ПСЖ

Джерело - mancity.com.

Манчестер Сіті відправився в Париж, де 28 вересня команда зіграє проти ПСЖ в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу

У складі немає українця Олександра Зінченка, який пропускає останні матчі через травму. Клуб не повідомляє про терміни відновлення.

Воротарі: Стеффен, Едерсон, Карсон.

Захисники: Вокер, Діаш, Стоунз, Аке, Ляпорт, Канселу, Вілсон-Есбранлд.

Хавбеки: Стерлінг, Гріліш, Родрі, Де Брейне, Бернарду, Фернандіньйо, Фоден, Макаті.

Нападники: Жезус, Торрес, Марез.

Матч розпочнеться о 22:00.

Коментарі ()