Зінченко не полетів на матч ПСЖ - Манчестер Сіті

Джерело - mancity.com.
Манчестер Сіті відправився в Париж, де 28 вересня команда зіграє проти ПСЖ в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу
У складі немає українця Олександра Зінченка, який пропускає останні матчі через травму. Клуб не повідомляє про терміни відновлення.
Воротарі: Стеффен, Едерсон, Карсон.
Захисники: Вокер, Діаш, Стоунз, Аке, Ляпорт, Канселу, Вілсон-Есбранлд.
Хавбеки: Стерлінг, Гріліш, Родрі, Де Брейне, Бернарду, Фернандіньйо, Фоден, Макаті.
Нападники: Жезус, Торрес, Марез.
Матч розпочнеться о 22:00.