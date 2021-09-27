Зінченко не полетів на матч ПСЖ - Манчестер Сіті

Українець продовжує відновлюватися від травми

Манчестер Сіті відправився в Париж, де 28 вересня команда зіграє проти ПСЖ в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу

У складі немає українця Олександра Зінченка, який пропускає останні матчі через травму. Клуб не повідомляє про терміни відновлення.

Воротарі: Стеффен, Едерсон, Карсон.

Захисники: Вокер, Діаш, Стоунз, Аке, Ляпорт, Канселу, Вілсон-Есбранлд.

Хавбеки: Стерлінг, Гріліш, Родрі, Де Брейне, Бернарду, Фернандіньйо, Фоден, Макаті.

Нападники: Жезус, Торрес, Марез.

Матч розпочнеться о 22:00.